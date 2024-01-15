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    В Госдуме оценили наличие 11 бразильцев в «Зените»

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о присутствии в «Зените» 11 бразильцев.

    «В футбол не хочется вмешиваться, там люди знают лучше меня. С патриотической точки зрения, наверное, это выглядит не очень. Это с одной стороны, но в то же время мы понимаем, что Бразилия лучше нас в футбол играет. И в связи с тем, что мы под санкциями и ограничены в международных матчах, это возможность не просто перенять опыт, а играть бок о бок с очень неплохими футболистами. С такой точки зрения это плюс, особенно в условиях изоляции.

    Но с точки зрения патриотизма и роста наших игроков... Каждый мальчик, начиная играть в футбол, мечтает выступать в командах-чемпионах, в том же «Зените». Я знаю, что в Петербурге большое количество детей хотят играть именно там. Но когда в команде десять футболистов из Бразилии, ты понимаешь, что твою мечту неким образом ограничивают. Называется «миллион человек на место», – сказала Журова.

    • «Зенит» тренируется на сборе в ОАЭ.
    • Команда возобновит сезон РПЛ в марте домашним матчем против «Спартака»,
    • «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    Дубина
    1705338541
    Стыдно за лазурных всем!
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    a_who
    1705339364
    Верх цинизма - кормить бразил вместо воспитания своих .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705339428
    А мне вот интересно, работяга, проработав 40 лет получает пенсию 20 тысяч, а депутаты просидев портки до дыр 5 лет в Думе получают пожизненно пенсию от 225 тысяч!!! Гыгыгы
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    Napaleon Banapart
    1705340317
    У депутатов каникулы. Не знают куда себя деть... Все сидят и о народе думают...
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    portero
    1705340768
    Озаботились бы лучше почему так мало школ футбольных в Питере, их должно быть минимум 20 ... А так в школу Зенита попадают те кто платит, а не те кто играть хочет....
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    Artemka444
    1705341953
    В баскетбольном ЦСКА тоже одни бразильцы играли и играют и что теперь !!!
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