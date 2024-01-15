Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Дьяков предостерег российских игроков от перехода в «Зенит»

    Дьяков предостерег российских игроков от перехода в «Зенит»

    Бывший защитник «Динамо», «Ростова» Виталий Дьяков призвал российских игроков не переходить в «Зенит».

    «Возможно, в Бразилии сейчас пристальный интерес к «Зениту», чемпионату России. Нам от этого ни горячо, ни холодно, что они привозят кучу бразильцев. Не вкладывают в своих, молодых. Мы привыкли, что в «Зените» свои воспитанники не играют и их никто не замечает. Я не знаю, зачем им академия.

    Ну какие воспитанники у «Зенита»? Кого можно за последние десять лет назвать воспитанником «Зенита», кого они воспитали? У «Зенита» большие деньги, они любого российского игрока, если кто-то выстреливает, покупают.

    Тот же Зелимхан Бакаев – кто сейчас вспомнит о таком футболисте? Он загубил свою карьеру, перейдя в «Зенит». Александр Коваленко перешeл туда – не играет. Арсен Адамов переходил – ушeл в аренду. Смысл переходить? Стать чемпионом России, проведя за весь чемпионат на поле десять минут?» – сказал Дьяков.

    • Бакаев сейчас в аренде в «Аль-Вахде» из ОАЭ.
    • В «Зените» 11 бразильцев.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

    Новости по теме
    «Зенит» назвал соперников на январь
    Обращение Ахметова к фанатам «Краснодара» после трансфера в «Зенит» 2
    Ахметов перечислил причины трансфера в «Зенит» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MaxRnD
    1705327617
    (с) Бывший защитник «Динамо», «Ростова», «Спартак-2» Виталик знает о чём говорит, уехал в столицу - бутсы на гвоздь, причём не важно в какую из двух
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1705328820
    Вот поэтому ты в футболе был никто! Гыгыгы
    Ответить
    Дубина
    1705329655
    Все правильно! Перешел к вшивым карьера загублена,но зато с деньгами.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+