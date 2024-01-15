Дьяков предостерег российских игроков от перехода в «Зенит»

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» Виталий Дьяков призвал российских игроков не переходить в «Зенит».

«Возможно, в Бразилии сейчас пристальный интерес к «Зениту», чемпионату России. Нам от этого ни горячо, ни холодно, что они привозят кучу бразильцев. Не вкладывают в своих, молодых. Мы привыкли, что в «Зените» свои воспитанники не играют и их никто не замечает. Я не знаю, зачем им академия.

Ну какие воспитанники у «Зенита»? Кого можно за последние десять лет назвать воспитанником «Зенита», кого они воспитали? У «Зенита» большие деньги, они любого российского игрока, если кто-то выстреливает, покупают.

Тот же Зелимхан Бакаев – кто сейчас вспомнит о таком футболисте? Он загубил свою карьеру, перейдя в «Зенит». Александр Коваленко перешeл туда – не играет. Арсен Адамов переходил – ушeл в аренду. Смысл переходить? Стать чемпионом России, проведя за весь чемпионат на поле десять минут?» – сказал Дьяков.