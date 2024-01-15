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    Лещук объяснил, почему проводит отпуск в США, а не в России

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил туристическую инфраструктуру России и США, где он неоднократно бывал в отпуске.

    • Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».
    • Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.
    • Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.

    – В России много хороших мест, где можно отдохнуть: Алтай, Камчатка, Байкал. Почему не проводишь отпуск там?

    – В этих местах не был, но много смотрел в интернете. Я согласен с тем, что там красиво и живописно, но там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком.

    Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть. Если бы это было в России, у нас больше людей летало бы на Алтай и Камчатку.

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    Источник: Sport24

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