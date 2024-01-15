Мостовой назвал игрока, который мог стать преемником Промеса в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил развитие карьеры 27-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева. Сейчас он выступает в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

«Не слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Зелимхан – талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%.

Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом – зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», – сказал Мостовой.