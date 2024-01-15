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    • Мостовой назвал игрока, который мог стать преемником Промеса в «Спартаке»

    Мостовой назвал игрока, который мог стать преемником Промеса в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил развитие карьеры 27-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева. Сейчас он выступает в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

    «Не слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Зелимхан – талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%.

    Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом – зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», – сказал Мостовой.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака». Он выступал за красно-белых с 2014 по 2022 годы, после чего перешел в «Зенит» в статусе свободного агента.
    • Футболист принадлежит «Зениту» и выступает в «Аль-Вахде» на правах аренды до конца сезона-2023/24.
    • За «Аль-Вахду» Бакаев провел 12 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1705319259
    Чушь.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1705321443
    Промес уголовник ,про него говорить то стрёмно
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705322406
    Приемника надо искать на зоне, пока свинарник укрывает осужденного уголовника. Гыгыгы
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    rash1959
    1705322592
    "Не слежу за"... мостовым, но в какой-то момент у него поехала крыша.
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