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    • Кузяев сравнил интенсивность игры в чемпионатах России и Франции

    Кузяев сравнил интенсивность игры в чемпионатах России и Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев считает, что уже практически адаптировался к выступлениям в Лиге 1.

    – Удовольствие получаешь от игры в этой команде? Расскажи, как тебе играется.

    – Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к местным скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие.

    Я и в России получал удовольствие, просто здесь новый опыт, новый вызов для меня, и тем интереснее для меня.

    • Кузяев, которому сегодня исполнился 31 год, перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле.
    • В этом сезоне он провел за французский клуб 19 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: телеграм-канал Шмурнов Тайм

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    15.01.2024 12:59
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