Кузяев сравнил интенсивность игры в чемпионатах России и Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев считает, что уже практически адаптировался к выступлениям в Лиге 1.

– Удовольствие получаешь от игры в этой команде? Расскажи, как тебе играется.

– Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к местным скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие.

Я и в России получал удовольствие, просто здесь новый опыт, новый вызов для меня, и тем интереснее для меня.