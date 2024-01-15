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    • Анчелотти прокомментировал крупную победу «Реала» над «Барсой»

    Анчелотти прокомментировал крупную победу «Реала» над «Барсой»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в Суперкубке Испании.

    «Матч оказался для нас сложным, это слишком крупный счет, учитывая игру «Барселоны». При 3:1 игра была равной, и только после четвертого гола соперник опустил руки.

    Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч.

    Я не говорил резервному судье ничего не добавлять ко второму тайму, сказал лишь быть осторожнее, потому что игра становится нервной – и это надо понимать.

    Винисиусу потребовалось всего две-три игры для того, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Игра пяткой мне не нравится. Так сделал Винисиус, так сделал Беллингем – мне такое не нравится», – сказал Анчелотти в эфире Movistar.

    • Встреча прошла в Саудовской Аравии.
    • Хет-трик в первом тайме оформил форвард «Реала» Винисиус. Еще один мяч забил у мадридцев Родриго на 64-й минуте. У «Барселоны» в первой половине отличился Роберт Левандовски.
    • С 71-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления защитника Рональда Араухо.

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    Источник: Marca

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