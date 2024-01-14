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    • Артур: «Хочу выиграть с «Зенитом» десять чемпионств подряд!»

    Артур: «Хочу выиграть с «Зенитом» десять чемпионств подряд!»

    Новичок «Зенита» Артур поделился амбициями на чемпионат России.

    – Вы – действующий чемпион Бразилии, присоединились к сильнейшей команде России последних пяти лет. Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

    – Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше – десять лет подряд!

    • Артур куплен у «Палмейраса».
    • «Зенит» уже начал 1-й зимний сбор.
    • Сезон РПЛ команда возобновит в марте домашним матчем против «Спартака».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (5)
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    Дубина
    1705252257
    Уже дали метана нюхнуть?? Как же они быстро вербуют))))))
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    Suvorov71
    1705253327
    Слово выиграть здесь не подходит- купить
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