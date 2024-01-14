Артур: «Хочу выиграть с «Зенитом» десять чемпионств подряд!»

Новичок «Зенита» Артур поделился амбициями на чемпионат России.

– Вы – действующий чемпион Бразилии, присоединились к сильнейшей команде России последних пяти лет. Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

– Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше – десять лет подряд!