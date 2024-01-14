Милонов ответил, какую пользу несут зенитовские бразильцы

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что от 11 бразильцев в «Зените» есть польза.

«Видите в чем дело, у нас в Петербурге очень холодно и дождливо. Поэтому нам для поднятия настроения нужно больше солнца. И бразильские спортсмены компенсируют недостаток солнечных дней в Санкт-Петербурге.

Они веселые, танцуют и заряжают наших северных угрюмых парней позитивом. Это такое бразильский допинг», – сказал Милонов.