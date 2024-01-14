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    Милонов ответил, какую пользу несут зенитовские бразильцы

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что от 11 бразильцев в «Зените» есть польза.

    «Видите в чем дело, у нас в Петербурге очень холодно и дождливо. Поэтому нам для поднятия настроения нужно больше солнца. И бразильские спортсмены компенсируют недостаток солнечных дней в Санкт-Петербурге.

    Они веселые, танцуют и заряжают наших северных угрюмых парней позитивом. Это такое бразильский допинг», – сказал Милонов.

    • «Зенит» сегодня отправился на сборы в ОАЭ.
    • В феврале команда сыграет в товарищеском Кубке равноправия.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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