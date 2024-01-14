Лещук: «После критики США мне приходили угрозы, обещали разобраться»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему в отпуске поехал в США. Ранее он критиковал страну.

Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».

Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.

Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.

– Болельщики не поняли, почему ты снова полетел в отпуск в США, ведь после предыдущей поездки в Штаты с твоей стороны были негативные комментарии. Можешь объяснить?

– Люди не поняли мои слова из того интервью. Да, в США есть определенные минусы, связанные с сервисом. В Москве с этим намного лучше. У многих есть представление, что где-то там лучше, чем в России. Но в США не все так идеально, как кажется.

Мне писало много русских, которые переехали жить в США. Они угрожали: «Что ты там говоришь про Америку? Когда в следующий раз приедешь, мы с тобой разберемся». Также я общался с теми, кто переехал в США совсем недавно, и у них мнение совпало с моим. Как я понял, у тех, кто переезжает жить в Америку, принято либо никак о ней не говорить, либо высказываться только положительно. Я же говорил о минусах страны, как есть. Уверен, их даже еще больше, хотя в России тоже минусов достаточно. Поэтому не нужно говорить, что где-то лучше, чем у нас. Я нигде не видел сервиса круче, чем в Москве. При этом мне все равно нравится проводить время в США, поэтому и возвращаюсь.

– Что именно заставляет тебя возвращаться в США?

– Просто нравится атмосфера. Люблю ходить по Нью-Йорку, здания, открытых людей, которые делают, что хотят. Кто-то поет, кто-то танцует, никто не скован. Люди в Америке более открытые, чем России. Хотя я и понимаю, что их открытость не всегда искренняя. Когда у тебя спрашивают на каждом углу: «Как дела?» то им на самом деле все равно, как ты.

При этом я понимаю, что жить в США не смог бы по многим причинам. Например, их устраивает, когда где-то валяется мусор, даже если ты находишься в заведении. У нас в ресторанах такого нет.