Ричардс: «С Де Брюйне «Сити» будет чувствовать себя неудержимым»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Мика Ричардс оценил важность возвращения в строй полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

«Когда игрок такого уровня возвращается после травмы, он приносит пользу для всей команды. Он подбадривает остальных. Теперь «Сити» будет чувствовать себя неудержимым. Наличие такого игрока придает еще больше уверенности», – сказал Ричардс.