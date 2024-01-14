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    • Галактионов – о сборах «Локомотива»: «Будем жестко спрашивать со всех ребят»

    Галактионов – о сборах «Локомотива»: «Будем жестко спрашивать со всех ребят»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий перед началом сборов в ОАЭ.

    «Команда вышла в хорошем состоянии. Мы получили данные тестирования и понимаем, что есть некий базовый уровень, на который они вышли самостоятельно. Поэтому втягиваться никому не надо. Я бы не стал сравнивать эти сборы с прошлым годом. Тогда мы только знакомились с командой, и они знакомились с нашими требованиями, их различиями с предыдущим тренерским штабом, работавшим до нас. Но сейчас парням уже знакома специфика работы. Им понятно, что предстоит пройти здесь.

    Существуют игровые требования, которым нужно соответствовать. И здесь мы будем жeстко спрашивать со всех ребят. А игровые требования, естественно, будут наложены на хороший уровень физической подготовки. На данный момент все здоровы, все готовы к работе и отлично себя чувствуют», – сказал Галактионов.

    • Тренер в клубе больше года.
    • «Локо» идет в РПЛ 4-м.
    • Турнир возобновится в начале марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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