Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Скопинцев: «У «Динамо» сейчас лучшие шансы на чемпионство за последние 20 лет»

    Скопинцев: «У «Динамо» сейчас лучшие шансы на чемпионство за последние 20 лет»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил чемпионские перспективы команды.

    «Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вырвали победы на характере. Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона – чемпионства.

    Думаю, у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас? Мы – реалисты. Находимся недалеко от лидеров, чемпионат шаткий», – сказал игрок.

    • «Динамо» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 6 очков.
    • Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году.

    Новости по теме
    Тюкавин раскрыл свое новогоднее желание
    Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди» 8
    Тюкавин рассказал о проблемах российских игроков с экипировкой 11
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+