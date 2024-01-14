Скопинцев: «У «Динамо» сейчас лучшие шансы на чемпионство за последние 20 лет»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил чемпионские перспективы команды.

«Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вырвали победы на характере. Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона – чемпионства.

Думаю, у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас? Мы – реалисты. Находимся недалеко от лидеров, чемпионат шаткий», – сказал игрок.