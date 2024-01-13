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    • Аленичев охарактеризовал Романцева: «Гений с большой буквы»

    Аленичев охарактеризовал Романцева: «Гений с большой буквы»

    Бывший спартаковец Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от участия в праздничном матче в честь Олега Романцева. Тренеру на этой неделе исполнилось 70 лет.

    «Это было правильное решение организовать такой матч, собрать целое поколение спартаковских футболистов, сам Олег Иванович, Никита Симонян присутствовал. Для меня самое главное, что я с Романцевым познакомился, работал под его руководством, выиграл очень много трофеев. Для меня это человек с большой буквы.

    Я думаю, что для Олега Ивановича 70-летие является большой датой. Я думаю, не все его еще поздравили, такая круглая дата, представляю, сколько у него всего поклонников. Представляю, как тяжело прожить этот месяц, это гениальный человек, который заслуживает похвалы», – сказал Аленичев.

    • Романцев играл за «Спартак» и тренировал его.
    • Как тренер он привел команду к 9 чемпионствам.
    • Сейчас Романцев занимает пост советника в «Пари НН».

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    Источник: ТАСС

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    13.01.2024 21:51
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