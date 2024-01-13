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    Семшов: «Зенит» не отпустит Кругового в ЦСКА»

    Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов не верит в трансфер Данила Кругового в ЦСКА.

    «Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Он часто играет за «Зенит», неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы «Зенит» предложил Круговому новый выгодный контракт. «Зенит» его не отпустит.

    Левый защитник – дефицитная позиция и еще непонятно, что будет с Дугласом Сантосом в будущем. Сейчас Круговой нужен «Зениту», – сказал Семшов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.01.2024 19:50
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    Комментарии (2)
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    Январь 59
    1705167264
    Если бы был нужен, то новый контракт, предложили бы ещё до Новогодних праздников. Если игрок не видит своего будущего, он начинает искать варианты. Видимо были взаимные недопонимания. Теперь видимо ситуация вышла из под контроля, раз начались громкие угрозы перевести в Зенит-2.
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    kirdykprishel
    1705168077
    Круговой ни разу не бразилец, а Зенит сейчас бразильская команда. Вот и не нужен Круговой Зениту.
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