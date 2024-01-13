Семшов: «Зенит» не отпустит Кругового в ЦСКА»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Семшов не верит в трансфер Данила Кругового в ЦСКА.
«Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Он часто играет за «Зенит», неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы «Зенит» предложил Круговому новый выгодный контракт. «Зенит» его не отпустит.
Левый защитник – дефицитная позиция и еще непонятно, что будет с Дугласом Сантосом в будущем. Сейчас Круговой нужен «Зениту», – сказал Семшов.
- Рыночная стоимость Кругового – 2 миллиона евро.
- В этом сезоне фулбек сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Им также интересовались «Динамо» и «Гавр».