Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскрыл свое отношение к жизни.
– У тебя есть личный бренд, и ты продаешь футболки с надписью «Вообще похер».
– Да, буквально вчера купили еще две футболки, сегодня отправлю.
– Что значит данная фраза для тебя?
– «Вообще похер» – мой стиль жизни, ко всему проще относиться. На слова со стороны – мне похер, что говорят люди.
– Реакция у многих была неоднозначная.
– По-моему, людям больше зашло.
- Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».
- Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.
- Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.