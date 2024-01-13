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    • Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди»

    Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскрыл свое отношение к жизни.

    – У тебя есть личный бренд, и ты продаешь футболки с надписью «Вообще похер».

    – Да, буквально вчера купили еще две футболки, сегодня отправлю.

    – Что значит данная фраза для тебя?

    – «Вообще похер» – мой стиль жизни, ко всему проще относиться. На слова со стороны – мне похер, что говорят люди.

    – Реакция у многих была неоднозначная.

    – По-моему, людям больше зашло.

    • Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».
    • Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.
    • Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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