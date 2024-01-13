Лещук – об общественном мнении: «Мне похер, что говорят люди»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскрыл свое отношение к жизни.

– У тебя есть личный бренд, и ты продаешь футболки с надписью «Вообще похер».

– Да, буквально вчера купили еще две футболки, сегодня отправлю.

– Что значит данная фраза для тебя?

– «Вообще похер» – мой стиль жизни, ко всему проще относиться. На слова со стороны – мне похер, что говорят люди.

– Реакция у многих была неоднозначная.

– По-моему, людям больше зашло.