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    Аленичев выделил лучшего российского игрока в 2023 году

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев назвал сильнейшего российского футболиста в 2023 году.

    «Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех», – сказал Аленичев.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 15 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
    • Александр – лучший игрок «Монако» по итогам 3 последних месяцев.
    • Головин стоит 30 миллионов евро – дороже всех в «Монако».

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    Источник: ТАСС

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