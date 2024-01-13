Аленичев выделил лучшего российского игрока в 2023 году

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев назвал сильнейшего российского футболиста в 2023 году.

«Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех», – сказал Аленичев.