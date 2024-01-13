⚡️ Россию осенью могут допустить к международным соревнованиям

Вероятность возвращения команд из России в международные турниры выросла.

Как сообщает «Евро-футбол» со ссылкой на собственный источник в РФС, российские клубы и сборные могут допустить к соревнованиям УЕФА уже осенью 2024 года.

Условия потенциального допуска пока неизвестны. Не исключено, что домашние матчи россияне будут проводить на нейтральных полях.