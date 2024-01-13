⚡️ Россию осенью могут допустить к международным соревнованиям

Вероятность возвращения команд из России в международные турниры выросла.
Как сообщает «Евро-футбол» со ссылкой на собственный источник в РФС, российские клубы и сборные могут допустить к соревнованиям УЕФА уже осенью 2024 года.
Условия потенциального допуска пока неизвестны. Не исключено, что домашние матчи россияне будут проводить на нейтральных полях.
- Отстранение действует с февраля 2022 года.
- Клубы уже пропустили два розыгрыша еврокубков, а сборная России не играла в стыках ЧМ-2022, Лиге наций и отборе Евро-2024.