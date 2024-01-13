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    • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Шер, Ботман, Ливраменто, Майли, Лонгстафф, Гимарайнс, Альмирон, Исак, Гордон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Макен, Уокер, Силва, Родри, Ковачич, Грилиш, Фоден, Альварес.

    Главный тренер: Хосеп, Гвардиола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

    Ньюкасл-Манчестер Сити смотреть онлайн 13 января

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    Источник: «Бомбардир»

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