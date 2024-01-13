Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Шер, Ботман, Ливраменто, Майли, Лонгстафф, Гимарайнс, Альмирон, Исак, Гордон.
Главный тренер: Эдди Хау
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Макен, Уокер, Силва, Родри, Ковачич, Грилиш, Фоден, Альварес.
Главный тренер: Хосеп, Гвардиола
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
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