Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Шер, Ботман, Ливраменто, Майли, Лонгстафф, Гимарайнс, Альмирон, Исак, Гордон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Макен, Уокер, Силва, Родри, Ковачич, Грилиш, Фоден, Альварес.

Главный тренер: Хосеп, Гвардиола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»