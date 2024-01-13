Гвардиола прокомментировал состояние Холанда, который пропустит девятый матч подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда ожидается окончательное возвращение в строй Эрлинга Холанда.

Сообщалось, что норвежец пропустит гостевой матч 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» – девятый подряд.

«Была поражена кость, поэтому ситуация требует времени. Мы надеемся, что в конце месяца он будет готов.

Восстановление заняло больше времени, чем планировалось изначально», – заявил Гвардиола.