Гвардиола прокомментировал состояние Холанда, который пропустит девятый матч подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда ожидается окончательное возвращение в строй Эрлинга Холанда.
Сообщалось, что норвежец пропустит гостевой матч 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» – девятый подряд.
«Была поражена кость, поэтому ситуация требует времени. Мы надеемся, что в конце месяца он будет готов.
Восстановление заняло больше времени, чем планировалось изначально», – заявил Гвардиола.
- Форвард не играет с 6 декабря.
- У него была стрессовая реакция кости стопы.
- В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.