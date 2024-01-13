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    • Гвардиола прокомментировал состояние Холанда, который пропустит девятый матч подряд

    Гвардиола прокомментировал состояние Холанда, который пропустит девятый матч подряд

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, когда ожидается окончательное возвращение в строй Эрлинга Холанда.

    Сообщалось, что норвежец пропустит гостевой матч 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла» – девятый подряд.

    «Была поражена кость, поэтому ситуация требует времени. Мы надеемся, что в конце месяца он будет готов.

    Восстановление заняло больше времени, чем планировалось изначально», – заявил Гвардиола.

    • Форвард не играет с 6 декабря.
    • У него была стрессовая реакция кости стопы.
    • В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: BBC

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