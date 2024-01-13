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    Стало известно, останется ли Алонсо в «Краснодаре»

    Диего Серрати, агент центрального защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, прояснил будущее игрока в клубе.

    Сообщалось, что 30-летний футболист хочет вернуться в Бразилию, где он ранее выступал за «Атлетико Минейро».

    «Краснодар» точно не потеряет ключевого игрока защиты, а значит, будут реально претендовать на историческое золото», – сказал агент в эфире радио Futbol a lo Grande.

    • Рыночная стоимость Алонсо – 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 24 матчах.
    • Хуниора признали лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона.

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    Источник: RT

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    Комментарии (1)
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    fanfckrasnodar
    1705133330
    отлично, раз так. главное, чтобы спустя месяц Краснодар не остался без защитника..(
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