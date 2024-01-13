Стало известно, останется ли Алонсо в «Краснодаре»

Диего Серрати, агент центрального защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, прояснил будущее игрока в клубе.

Сообщалось, что 30-летний футболист хочет вернуться в Бразилию, где он ранее выступал за «Атлетико Минейро».

«Краснодар» точно не потеряет ключевого игрока защиты, а значит, будут реально претендовать на историческое золото», – сказал агент в эфире радио Futbol a lo Grande.