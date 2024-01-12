Генич задал вопрос Миранчуку

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о будущем Антона Миранчука в «Локомотиве».
– Будет ли Миранчук в «Локомотиве» летом?
– Непонятно, полгода до окончания контракта. Насколько я знаю, переговоры о том, чтобы Антон остался, существуют. Там нормализованы отношения, с агентом они вроде бы нашли какие‑то компромиссы.
Вопрос самому Антону: чего он хочет. Чтобы контракт закончился и свободным агентом уехать в Европу, как сделал его брат? Мы не знаем, каким «Локомотив» будет летом, кто останется, какая будет схема.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Бешикташа».
- В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.