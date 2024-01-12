Генич задал вопрос Миранчуку

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о будущем Антона Миранчука в «Локомотиве».

– Будет ли Миранчук в «Локомотиве» летом?

– Непонятно, полгода до окончания контракта. Насколько я знаю, переговоры о том, чтобы Антон остался, существуют. Там нормализованы отношения, с агентом они вроде бы нашли какие‑то компромиссы.

Вопрос самому Антону: чего он хочет. Чтобы контракт закончился и свободным агентом уехать в Европу, как сделал его брат? Мы не знаем, каким «Локомотив» будет летом, кто останется, какая будет схема.