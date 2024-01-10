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    Антон Миранчук получил предложение от турецкого топ-клуба

    Антон Миранчук может уйти из «Локомотива» во время зимнего трансферного окна.

    28-летний футболист заинтересовал «Бешикташ». Турки уже связывались с агентом полузащитника Вадимом Шпиневым.

    Представитель Миранчука запросил для игрока зарплату в размере 3 миллионов евро в год, после чего потенциальный покупатель задумался о целесообразности сделки.

    Контракт Антона с «Локо» истекает летом. Клуб предлагает ему продлить соглашение с понижением зарплаты с 2,4 до 1,2 миллиона евро в год. Такова новая стратегия москвичей по окладам футболистов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (2)
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    aldo conte
    1704838649
    Что-то с арифметикой тут не порядок. "Локо" предлагает 1,2 млн., а агент просит для Миранчука в "Б" 3 млн. Или это обычный торг? Поторгуются и согласятся на 1,5 млн.? Какой смысл уходить из "Локо" в 28 лет?
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    Oldtrafford83
    1704862985
    Всё за баблом гонятся
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