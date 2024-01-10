Антон Миранчук получил предложение от турецкого топ-клуба

Антон Миранчук может уйти из «Локомотива» во время зимнего трансферного окна.

28-летний футболист заинтересовал «Бешикташ». Турки уже связывались с агентом полузащитника Вадимом Шпиневым.

Представитель Миранчука запросил для игрока зарплату в размере 3 миллионов евро в год, после чего потенциальный покупатель задумался о целесообразности сделки.

Контракт Антона с «Локо» истекает летом. Клуб предлагает ему продлить соглашение с понижением зарплаты с 2,4 до 1,2 миллиона евро в год. Такова новая стратегия москвичей по окладам футболистов.