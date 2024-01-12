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    • Широков оценил приглашение португальских скаутов в «Спартак»

    Широков оценил приглашение португальских скаутов в «Спартак»

    Роман Широков скептически отнесся к изменениям в селекционной службе «Спартака».

    • Московский клуб этой зимой пригласил двух скаутов из «Бенфики».
    • Томаш Амарал занял пост спортивного директора, Жоаким Пинту – должность главы селекционного департамента.
    • Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

    «Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли их провала в «Спартаке»? Хозяин – барин. Что хотят, то и делают.

    Может, специалистов в России они не видят, поэтому и назначают португальцев. Хотя ничего хорошего от иностранцев у «Спартака» не было», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1705075852
    Широков, ОТМАЗАННЫЙ, оцени себя, когда ты бил НОГАМИ лежащего на земле судью!
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    rac531
    1705077262
    И этот пацпаненок тут, как тут) И, когда же ты сдохнешь, никчемушник?
    Ответить
    VVM1964
    1705078336
    "Хотя ничего хорошего от иностранцев у «Спартака» не было»" - кроме золота, кубка, суперкубка и призовых мест за последние годы !!! ))), "а в остальном прекрасная маркиза" - ничего хорошего ! )))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705079437
    В срамтак приходят позорится, параллельно заработав огромное бабло. Гыгыгы
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