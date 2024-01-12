Широков оценил приглашение португальских скаутов в «Спартак»

Роман Широков скептически отнесся к изменениям в селекционной службе «Спартака».

Московский клуб этой зимой пригласил двух скаутов из «Бенфики».

Томаш Амарал занял пост спортивного директора, Жоаким Пинту – должность главы селекционного департамента.

Спартаковцы ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

«Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли их провала в «Спартаке»? Хозяин – барин. Что хотят, то и делают.

Может, специалистов в России они не видят, поэтому и назначают португальцев. Хотя ничего хорошего от иностранцев у «Спартака» не было», – сказал Широков.