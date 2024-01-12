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    Сергеев из «Зенита» рассказал, как провел отпуск

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о времяпровождении в ходе зимней паузы.

    «В отпуске мне удалось отдохнуть. Побывал дома у родителей: и в городе, и на даче. С друзьями увиделся. Провeл время в близком кругу, так что всe отлично. Набрался сил и уже готовлюсь ко второй части сезона.

    Во время отпуска занимался в тренажeрном зале и на футбольном поле: выходил играть с друзьями. Другими видами спорта тоже занимался. Самое главное, что поддерживал форму», – сказал Сергеев.

    • В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.
    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1705073509
    Ваня подошёл нетривиально к вопросу проведения отпуска (без понтовых курортов ). Одобряю .
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    Plyash
    1705076495
    Короче,скромно отдохнул на тридцать тысяч,если без оплаты за квартиру,как и озвучивал до отпуска.Достойно,Ваня.Респект.
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