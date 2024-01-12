Сергеев из «Зенита» рассказал, как провел отпуск

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о времяпровождении в ходе зимней паузы.

«В отпуске мне удалось отдохнуть. Побывал дома у родителей: и в городе, и на даче. С друзьями увиделся. Провeл время в близком кругу, так что всe отлично. Набрался сил и уже готовлюсь ко второй части сезона.

Во время отпуска занимался в тренажeрном зале и на футбольном поле: выходил играть с друзьями. Другими видами спорта тоже занимался. Самое главное, что поддерживал форму», – сказал Сергеев.