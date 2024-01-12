Рахимов прокомментировал свой скандальный уход из «Локомотива»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов раскрыл обстоятельства своей отставки из «Локомотива» в 2009 году.

«Всe-таки я пытался договориться спокойно и не выбрасывать всe это в прессу, потому что, если бы я выдал все эти бумажки, это было бы очень…

Это унизительно было бы для клуба, а «Локомотив» – команда с именем. Это такая определeнная бомба, которая могла взорваться.

Договорились с президентом клуба, что расторгаем контракт, заканчиваем. Естественно, они пытались [продавить] свои условия, что я считаю нормальным.

Я говорю: «Давайте договариваться, потому что вы видите пункты в контракте, по которым вы обязаны. Но я всe понимаю прекрасно. Убираем это, это и это». Говорят: «Нет».

Я говорю: «Я не совсем понимаю, но смотрите тогда контракт, так как вам нужно быстрее найти тренера, начать работу». Мне говорят, что у меня есть другие обязанности, я должен приходить с 9 до 18.

Наумов сказал, что я ушeл из «Локомотива» очень богатым человеком? Ну я уже был не бедным до этого. Он, наверное, по себе сравнивал. Он ушeл ещe богаче.

Просто надо понимать как тренер, что рано или поздно это случится, что бы ты ни делал. Или ты уйдeшь сам, или тебя уйдут, или тебя продадут куда-то», – сказал Рахимов.