«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо

«Ницца» готова продать центрального защитника Жан-Клера Тодибо.

Французский клуб оценивает своего игрока в 60 миллионов евро.

Главными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». На сегодняшний день шансы предпочтительнее у мерсисайдцев.

Трансфер Тодибо, скорее всего, отложат до лета по двум причинам. Во-первых, цена на него высока для зимнего ТО. Во-вторых, сам футболист хочет завершить сезон в Лиге 1, чтобы гарантировать себе место в составе сборной Франции на Евро-2024.