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    «Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо

    «Ницца» готова продать центрального защитника Жан-Клера Тодибо.

    Французский клуб оценивает своего игрока в 60 миллионов евро.

    Главными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». На сегодняшний день шансы предпочтительнее у мерсисайдцев.

    Трансфер Тодибо, скорее всего, отложат до лета по двум причинам. Во-первых, цена на него высока для зимнего ТО. Во-вторых, сам футболист хочет завершить сезон в Лиге 1, чтобы гарантировать себе место в составе сборной Франции на Евро-2024.

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    Источник: Get French Football News

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