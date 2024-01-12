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    Мостовой высказался о зарплате Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал основную проблему московской команды.

    «Основная проблема «Спартака» – постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят – и так по кругу. Стабильность – залог побед, ее нет у красно-белых. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени – заработал и уехал.

    Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» – сказал Мостовой.

    • По данным СМИ, Абаскаль получает в «Спартаке» около 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
    • В феврале 2023 года Абаскаль продлил трудовое соглашение со «Спартаком» до лета 2025-го.
    • 34-летний специалист работает в столичном клубе с июня 2022 года. В сезоне-2022/23 «Спартак» выиграл бронзовые медали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии (15)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1705053659
    Завидует, считает денежку в чужом кармане, тоже хочет столько получать. Но одной болтовней много не заработаешь.Нужна конкретика, трудиться нужно.
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    VVM1964
    1705053755
    Д никто в Испании не будет ничего говорить про зарплату Абаскаля - это дело клуба сколько платить тренеру или игроку, а будут обсуждать его работу как тренера. Это у нас принято заглядывать в чужой карман !!! (((
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    lek!
    1705055557
    Как надоел этот дурачок , столько слов , возглавь уже кого нибудь и докажи , что ТЫ чего то стоишь.
    Ответить
    k611
    1705056452
    Зависть плохое качество человека. Сам пусть докажет что он чего то стоит как тренер и деньги будет зарабатывать. А пока только слюной брызжет направо и налево.
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    АртурZaСМ
    1705057071
    "Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе" . Эти слова из уст Мостового ппц смешно звучат)))) . Нарцисса больших размеров ещё стоит поискать...
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    BoevStas1
    1705059980
    Зашейте ему рот!
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    Bozigit
    1705063033
    Задолбали со своим Мостовым!!!) Он кто? В России больше нет экспертов что-ли ?)
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    Oldtrafford83
    1705073157
    Капец Мост подгарает)))
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    rac531
    1705077154
    Спасибо, сотрудникам Бомбардира! Наконец-то включили говнометы в адрес Спартака, а то я совсем заскучал(
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