Мостовой высказался о зарплате Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал основную проблему московской команды.
«Основная проблема «Спартака» – постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят – и так по кругу. Стабильность – залог побед, ее нет у красно-белых. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени – заработал и уехал.
Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» – сказал Мостовой.
- По данным СМИ, Абаскаль получает в «Спартаке» около 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
- В феврале 2023 года Абаскаль продлил трудовое соглашение со «Спартаком» до лета 2025-го.
- 34-летний специалист работает в столичном клубе с июня 2022 года. В сезоне-2022/23 «Спартак» выиграл бронзовые медали.