Мостовой высказался о зарплате Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал основную проблему московской команды.

«Основная проблема «Спартака» – постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят – и так по кругу. Стабильность – залог побед, ее нет у красно-белых. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени – заработал и уехал.

Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» – сказал Мостовой.