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    • Галактионов прокомментировал трансфер Салтыкова в «Локомотив»

    Галактионов прокомментировал трансфер Салтыкова в «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о трансфере полузащитника Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов».

    «С Салтыковым договорились давно, сейчас произошли официальные заявления. Мы не увидим его до лета, перспективный игрок, в своем возрасте показывает определенные качества игры. Я вижу его на фланговой позиции. Конкуренция – это отлично, в конкуренции проявляются индивидуальные качества, дается результат», – сказал Галактионов.

    • «Локомотив» объявил о переходе 19-летнего Салтыкова из «Крыльев Советов» 10 января. Остаток сезона‑2023/24 футболист проведет в самарской команде на правах аренды.
    • В этом сезоне Салтыков сыграл за «Крылья Советов» в 21 матче, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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