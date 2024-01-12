Галактионов прокомментировал трансфер Салтыкова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о трансфере полузащитника Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов».
«С Салтыковым договорились давно, сейчас произошли официальные заявления. Мы не увидим его до лета, перспективный игрок, в своем возрасте показывает определенные качества игры. Я вижу его на фланговой позиции. Конкуренция – это отлично, в конкуренции проявляются индивидуальные качества, дается результат», – сказал Галактионов.
- «Локомотив» объявил о переходе 19-летнего Салтыкова из «Крыльев Советов» 10 января. Остаток сезона‑2023/24 футболист проведет в самарской команде на правах аренды.
- В этом сезоне Салтыков сыграл за «Крылья Советов» в 21 матче, забил 4 гола, отдал 4 передачи.