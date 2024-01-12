Мостовой объяснил, почему у Глушакова может получиться игра за «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил возможный переход 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».
«Глушаков в «Ростове»? Не знаю, давно не видел Дениса на поле. Надо смотреть на его физическую форму, но сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желание есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», – сказал Мостовой.
- Глушаков прошел медосмотр в «Ростове» и должен отправиться с командой на сбор в ОАЭ.
- С сентября 2023 года хавбек играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.