Мостовой объяснил, почему у Глушакова может получиться игра за «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил возможный переход 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Глушаков в «Ростове»? Не знаю, давно не видел Дениса на поле. Надо смотреть на его физическую форму, но сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желание есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», – сказал Мостовой.