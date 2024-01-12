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    • Мостовой объяснил, почему у Глушакова может получиться игра за «Ростов»

    Мостовой объяснил, почему у Глушакова может получиться игра за «Ростов»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил возможный переход 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

    «Глушаков в «Ростове»? Не знаю, давно не видел Дениса на поле. Надо смотреть на его физическую форму, но сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желание есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», – сказал Мостовой.

    • Глушаков прошел медосмотр в «Ростове» и должен отправиться с командой на сбор в ОАЭ.
    • С сентября 2023 года хавбек играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1705053435
    Мостовой так и будет трындеть на сайтах. Какой нафиг из него тренер? Над ним свои же игроки РЖАТЬ будут!!!...)))
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    Bozigit
    1705063098
    Опять Мостовой))). Раньше Зарема была, теперь этот клиент)))
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