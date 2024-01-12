Антон Миранчук отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа»

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отказался комментировать сведения об интересе к нему со стороны «Бешикташа».
«Бешикташ»? Без комментариев», – сказал Миранчук.
Журналист Иван Карпов ранее сообщал, агент игрока запросил у турецкого клуба зарплату для хавбека 3 миллиона евро в месяц. Сейчас Миранчук получает в «Локомотиве» 2,4 миллиона евро, но в новом предложении контракта от железнодорожников зарплата будет понижена.
- 28‑летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.