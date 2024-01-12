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    • Антон Миранчук отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа»

    Антон Миранчук отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа»

    Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук отказался комментировать сведения об интересе к нему со стороны «Бешикташа».

    «Бешикташ»? Без комментариев», – сказал Миранчук.

    Журналист Иван Карпов ранее сообщал, агент игрока запросил у турецкого клуба зарплату для хавбека 3 миллиона евро в месяц. Сейчас Миранчук получает в «Локомотиве» 2,4 миллиона евро, но в новом предложении контракта от железнодорожников зарплата будет понижена.

    • 28‑летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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