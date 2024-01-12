Тюкавин рассказал о тяжелых сборах у Лички

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что пока морально не готов к сборам под руководством чешского наставника команды Марцела Лички.
«Крайне тяжелые сборы Лички – это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить. В чeм заключается сложность? Всe увидите», – сказал Тюкавин.
- 10 января Тюкавин получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
- 21‑летний форвард в текущем сезоне провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.
- Личка возглавляет московскую команду с 22 июня 2023 года.