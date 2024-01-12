Тюкавин рассказал о тяжелых сборах у Лички

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что пока морально не готов к сборам под руководством чешского наставника команды Марцела Лички.

«Крайне тяжелые сборы Лички – это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить. В чeм заключается сложность? Всe увидите», – сказал Тюкавин.