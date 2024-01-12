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    Тюкавин рассказал о тяжелых сборах у Лички

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сказал, что пока морально не готов к сборам под руководством чешского наставника команды Марцела Лички.

    «Крайне тяжелые сборы Лички – это правда. Действительно так. Морально пока к ним не готов. Тренер уже рассказал нам, как это все будет проходить. В чeм заключается сложность? Всe увидите», – сказал Тюкавин.

    • 10 января Тюкавин получил премию «Первая пятерка», которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
    • 21‑летний форвард в текущем сезоне провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров.
    • Личка возглавляет московскую команду с 22 июня 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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