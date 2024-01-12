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    Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин вспомнил свое казанское детство.

    – Под Новый год прогремел сериал про вашу родную Казань – «Слово пацана». Посмотрели?

    – Вообще-то я не фанат сериалов. Отнимают слишком много времени. Это в игровые годы на базе после тренировки врубаешь кино и смотришь. Или в самолете. Теперь все иначе. Разве что днем, когда работаю в офисе, могу включить фоном какой-нибудь любимый фильм. «День сурка», «Назад в будущее», «Красотка», «Привидение», «Жестокий романс», «Москва слезам не верит»... Классика кинематографа!

    – Так.

    – До «Слова пацана» у меня бы вряд ли руки дошли. Но по сериалу прямо бум. Кто-то в восторге, кому-то, наоборот, не зашел. Его даже в Майами обсуждают, а в декабре журналисты мне каждый день на эту тему звонили. Ну и скачал.

    – Впечатление?

    – Напрашивается параллель с «Бригадой». Я как раз в 2002-м познакомился с Павлом Майковым, сыгравшим там Пчелу. От него про фильм и узнал. Сказал мне: «Через неделю выходит сериал, в котором я снялся. По-моему, классно получилось. Не пропусти!»

    – «Бригада» стала культовым фильмом.

    – Да, смотрела вся страна. Как сейчас «Слово пацана». Мы с Рамилем, младшим братом, сошлись во мнении – атмосфера того времени передана на удивление точно. Причем я-то в 1991-м из Казани уехал, а брат говорит, что там еще лет 10 весь этот движ тянулся.

    – Жуть.

    – Ужасные годы! Особенно для такого мальчишки, как я, – далекого от группировок. Я мечтал футболистом стать, параллельно занимался в музыкальной школе, пел в хоре, ходил с длинными волосами, избегал драк. Был белой вороной.

    – Говоря на языке сериала – чушпаном.

    – Да! И не стыжусь! Читал, что у Варламова другое мнение. Он в какой-то степени поддерживает эту романтику. Я – нет. Мне все происходящее чуждо. А Казань тогда действительно была поделена на районы, которые контролировали бритоголовые парни. Выглядели они под копирку. Короткая стрижка, широкие штаны, взгляд исподлобья и максимальная агрессия.

    – Вы под раздачу попадали?

    – Кстати, чушпаном меня никто не обзывал, но дважды нахлобучивали. Сначала в Казани, в автобусе. Окружили человек шесть, заставили ботинки снять. Модные, чехословацкие. Потом уже в Челнах все повторилось. Налетела толпа гопников. Сбили с ног, попинали, снова лишили ботинок. Что характерно – той же фирмы. Какие-то они нефартовые...

    – Домой возвращались босиком?

    – Нет. Вот это самое удивительное. Гопники проявляли великодушие. Что в Казани, что в Челнах кто-то из них отдавал мне свои башмаки.

    • Руслан родился в Казани в 1974 году.
    • За «Рубин» он не играл.
    • На счету Нигматуллина 24 матча за сборную России, 18 пропущенных голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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