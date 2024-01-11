Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Радимов назвал любимых героев из «Слова пацана»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил прошлогодний сериал «Слово пацана».

    «Сериал очень крутой, никогда бы не подумал, что меня может что-то из современного настолько восхитить. После его окончания возникла мысль: «А что дальше смотреть?» Некоторые серии даже пересматривал.

    Любимые персонажи – Айгуль, Марат и Зима. Зима – вообще мой любимчик, хоть он и не главную роль сыграл.

    В 80-е я жил в Петербурге, в коммуналке на Моховой улице, но был слишком маленький и ничего такого не застал. Позже я переехал в другой район, на Богатырский проспект, и там царили любопытные правила. Я жил в доме под номером 4, на четной стороне, и у нас все было спокойно.

    Но вот на нечетную сторону было лучше не заходить. При этом с парнями из дома напротив, под номером 7, мы периодически играли в футбол и хоккей, но за исключением этого ходить туда было опасно.

    Если говорить про популярность, я думаю что в принципе людям нравится ностальгировать, возвращаться в прошлое. Ну и безупречно подобранный музыкальный ряд, который идеально ложится на сюжет.

    Мой любимый фрагмент – это погоня под песню «Мираж», когда Адидаса-старшего вывозили из больницы!» – сказал Радимов.

    • Картина состоит из 8 серий.
    • Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Самый лучший день»).
    • Планируется 2-й сезон.

    Новости по теме
    Радимов заявил, что Лещуку нужно обратиться к психиатру 2
    Радимов оценил состав «Зенита» – у клуба на контракте 11 бразильцев 3
    Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит» 2
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2024 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Аvеngеr
    1705004112
    Ждите 2 часть . "Слово пацанки. Кровь на прокладке"
    Ответить
    BAIv
    1705005526
    Стаи шакалов всегда промышляли, сейчас это ничем не лучше чем раньше. Это пропаганда насилия и криминала, чей заказ? Сам несмотрел, но очевидно о чём эта чернуха, со слов настальжистов доходит смысл дерьма.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+