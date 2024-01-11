Лахиялов допустил, что Ахметов «угробит» в «Зените» свою карьеру

Бывший игрок «Анжи», «Ахмата» Шамиль Лахиялов оценил трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую.

«Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента.

Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Его переход в «Зенит» мне непонятен», – сказал Лахиялов.