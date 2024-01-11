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    • Лахиялов допустил, что Ахметов «угробит» в «Зените» свою карьеру

    Лахиялов допустил, что Ахметов «угробит» в «Зените» свою карьеру

    Бывший игрок «Анжи», «Ахмата» Шамиль Лахиялов оценил трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «В этом трансфере, конечно, очень много вопросов. Я давно не припомню такого, чтобы во время перерыва между первой частью сезона и второй игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую.

    «Зенит» может позволить себе купить не одного-двоих футболистов из стана прямого конкурента, а троих, пятерых или десятерых и мариновать их потом на лавке. Очень многие российские футболисты уже угробили свои карьеры, перейдя в «Зенит». Сам «Зенит» потерял сейчас небольшие деньги, довольно существенно ослабив прямого конкурента.

    Ахметов не является постоянным игроком основного состава «Краснодара», но входил в обойму, на которую рассчитывал тренерский штаб. Его переход в «Зенит» мне непонятен», – сказал Лахиялов.

    • 26-летний Ахметов в текущем сезоне провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Соглашение петербуржцев с хавбеком рассчитано до конца сезона‑2025/26 с опцией продления еще на один год.
    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    11.01.2024 21:52
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    Комментарии (1)
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    portero
    1705002913
    Чего непонятного, лавку полировать какая разница где, а денег получишь больше.....
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