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    Лидер Первой лиги подписал колумбийского защитника

    Махачкалинское «Динамо» сообщило о трансфере 23-летнего защитника Франциско Кампо. Он пришел как свободный агент.

    «В прошлом сезоне Кампо играл за карагандинский «Шахтер» в Премьер-лиге Казахстана, провел за клуб 22 матча, отметился двумя голами.

    Ранее в карьере Франциско были выступления на молодежном уровне на родине в Колумбии за «Ла-Экидад Сегурос», а также в чемпионатах Литвы («БФА») и Латвии (ФК «Лиепая»)» – сообщили махачкалинцы.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо» Мх

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    11.01.2024 21:42
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