Лидер Первой лиги подписал колумбийского защитника

Махачкалинское «Динамо» сообщило о трансфере 23-летнего защитника Франциско Кампо. Он пришел как свободный агент.

«В прошлом сезоне Кампо играл за карагандинский «Шахтер» в Премьер-лиге Казахстана, провел за клуб 22 матча, отметился двумя голами.

Ранее в карьере Франциско были выступления на молодежном уровне на родине в Колумбии за «Ла-Экидад Сегурос», а также в чемпионатах Литвы («БФА») и Латвии (ФК «Лиепая»)» – сообщили махачкалинцы.