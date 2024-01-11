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    • Лещук – о критиках Захаряна: «Чисто наш менталитет: люди сидят дома и обсуждают других»

    Лещук – о критиках Захаряна: «Чисто наш менталитет: люди сидят дома и обсуждают других»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил критику в адрес полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    – Захарян сказал, что кайфует в Испании. И опять критика со стороны: например, говорят, что он «кайфует на лавке». Он уехал в Испанию, добился чего-то в карьере, но критика остается – понимаешь, почему?

    – Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других. Это чисто наш менталитет: «Они сделали что-то неправильно, а вот я бы сделал по-другому, не уехал бы и т.д.» Пацан уехал в Испанию, молодец. Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше. Даже если Захарян кайфует, не играя, он кайфует от жизни. Что хочет, то и делает.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2024 21:35
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1704998279
    Захарян слабоват и хамоват. За что наши люди должны его хвалить то???????????????
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    mutabor0992
    1705003343
    Лещук, что дегенерат или прикидывается?За 19 матчей 1(ОДНА) голевая передача!!!Или ему за это золотой мяч вручить?
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