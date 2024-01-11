Лещук – о критиках Захаряна: «Чисто наш менталитет: люди сидят дома и обсуждают других»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил критику в адрес полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

– Захарян сказал, что кайфует в Испании. И опять критика со стороны: например, говорят, что он «кайфует на лавке». Он уехал в Испанию, добился чего-то в карьере, но критика остается – понимаешь, почему?

– Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других. Это чисто наш менталитет: «Они сделали что-то неправильно, а вот я бы сделал по-другому, не уехал бы и т.д.» Пацан уехал в Испанию, молодец. Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше. Даже если Захарян кайфует, не играя, он кайфует от жизни. Что хочет, то и делает.