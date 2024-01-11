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    Лещук ответил, где жить лучше – в Москве или США

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заверил, что, несмотря на визиты в США, не планирует жить в Америке.

    – Ты бы смог жить в Америке после завершения карьеры?

    – Нет, пока нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве – комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

    – Где жить круче и комфортнее для тебя – в Москве или Америке?

    – Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание. Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен.

    – На сколько лет у тебя виза в Америку?

    – Если не ошибаюсь, на два года еще.

    • Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».
    • Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.
    • Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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