Лещук ответил, где жить лучше – в Москве или США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заверил, что, несмотря на визиты в США, не планирует жить в Америке.

– Ты бы смог жить в Америке после завершения карьеры?

– Нет, пока нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве – комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

– Где жить круче и комфортнее для тебя – в Москве или Америке?

– Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание. Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен.

– На сколько лет у тебя виза в Америку?

– Если не ошибаюсь, на два года еще.