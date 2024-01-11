Глушаков ответил, останется ли в «Ростове» после сборов

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свое пребывание в расположении «Ростова».

«Сначала надо набрать форму, а дальше будет видно, останусь или нет. Хотел бы поблагодарить «Ростов» за то, что предоставили такую возможность», – сказал Глушаков.