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    Лещук ответил, деградирует ли российский футбол

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не считает, что российский футбол деградирует.

    «Российский футбол сегодня деградирует, прогрессирует или находится в стагнации? Тяжело сказать. Думаю, не деградирует. Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция – плохо, конечно, но мы играем в своeм чемпионате – в целом неплохо», – сказал Лещук.

    • Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».
    • Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.
    • Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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