Лещук ответил, деградирует ли российский футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не считает, что российский футбол деградирует.

«Российский футбол сегодня деградирует, прогрессирует или находится в стагнации? Тяжело сказать. Думаю, не деградирует. Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция – плохо, конечно, но мы играем в своeм чемпионате – в целом неплохо», – сказал Лещук.