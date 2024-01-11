Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»

Полузащитник Денис Глушаков готовится к сборам с «Ростовом». Сегодня игрок прошел медосмотр в Москве.

«Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», – сказал Глушаков.