Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»

Полузащитник Денис Глушаков готовится к сборам с «Ростовом». Сегодня игрок прошел медосмотр в Москве.
«Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», – сказал Глушаков.
- 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
- В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
- С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.