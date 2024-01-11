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    • Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»

    Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»

    Полузащитник Денис Глушаков готовится к сборам с «Ростовом». Сегодня игрок прошел медосмотр в Москве.

    «Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», – сказал Глушаков.

    • 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
    • В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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