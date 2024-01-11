Лещук сравнил российский и американский менталитет

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил США после очередного визита туда.

– Общался с тобой летом про твой отпуск в США, тогда ты сказал, что в России даже шаурма вкуснее. Сейчас ты вновь отдыхал там, и некоторые не поняли, зачем.

– Люди просто не понимают, о чем были мои слова. Они не поняли, какие минусы есть в США. В любой стране есть минусы, как и в России. В США сервис слабее, чем у нас, но есть свои плюсы.

– Какие?

– Для меня плюс, что там красиво и чувствуешь себя спокойно. Приехать в отпуск в Америку – самое оно для меня. Еще плюсы – другое общение: люди более открытые, чем в России, нет никакого хейта, получаешь удовольствие! Ты там можешь делать что угодно: хочешь – иди танцуй, всем все равно. В России тебя будут хейтить, все будут на тебя смотреть и говорить, что ты дебил. Ходят все в России, как замкнутые в себе люди.

Я продавал Secret Box в канун Нового года, и нашлись люди, которые писали: «Что ты делаешь? Что я покупаю?». Да не покупай! Я делаю то, что нравится людям. С коробок, которые я продавал, не получил ни копейки – все было по себестоимости. В наборе лежали: игровая футболка с моим автографом, елочная игрушка, расписанная вручную. У нас всегда найдутся люди, которые будут тебя хейтить вместо того, чтобы сказать: «Молодец, делаешь хорошие вещи для болельщиков».