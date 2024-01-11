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    Лещук сравнил российский и американский менталитет

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил США после очередного визита туда.

    – Общался с тобой летом про твой отпуск в США, тогда ты сказал, что в России даже шаурма вкуснее. Сейчас ты вновь отдыхал там, и некоторые не поняли, зачем.

    – Люди просто не понимают, о чем были мои слова. Они не поняли, какие минусы есть в США. В любой стране есть минусы, как и в России. В США сервис слабее, чем у нас, но есть свои плюсы.

    – Какие?

    – Для меня плюс, что там красиво и чувствуешь себя спокойно. Приехать в отпуск в Америку – самое оно для меня. Еще плюсы – другое общение: люди более открытые, чем в России, нет никакого хейта, получаешь удовольствие! Ты там можешь делать что угодно: хочешь – иди танцуй, всем все равно. В России тебя будут хейтить, все будут на тебя смотреть и говорить, что ты дебил. Ходят все в России, как замкнутые в себе люди.

    Я продавал Secret Box в канун Нового года, и нашлись люди, которые писали: «Что ты делаешь? Что я покупаю?». Да не покупай! Я делаю то, что нравится людям. С коробок, которые я продавал, не получил ни копейки – все было по себестоимости. В наборе лежали: игровая футболка с моим автографом, елочная игрушка, расписанная вручную. У нас всегда найдутся люди, которые будут тебя хейтить вместо того, чтобы сказать: «Молодец, делаешь хорошие вещи для болельщиков».

    • Лещук в этом сезоне провел 11 матчей за «Динамо».
    • Он всю карьеру проводит в московском клубе, включая сезон в Первой лиге.
    • Ранее голкипер неоднократно посещал США, а затем публично высказывался о недостатках страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704982669
    После смерти русский и американец попали в ад, дьявол спрашивает их: — В какой ад пойдёте, в русский или в американский? — А какая разница? — В американском надо съедать каждый день по ведру говна, а в русском по два. американец выбрал американский, а русский подумал: всю жизнь в России прожил, чего уж менять? через месяц встречаются. русский спрашивает: — Ну как у вас? — Прекрасно, съел с утра ведро говна и целый день свободен. а у вас? — А как всегда: то говна не завезли, то вёдер на всех не хватает. Гыгыгы
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