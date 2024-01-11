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    Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о присутствии в команде полузащитника Дениса Глушакова.

    «Со мной Глушаков не разговаривал. Ситуация с Денисом не имеет никакого отношения со спортивным отделом. У него хорошие отношения с Валерием Георгиевичем Карпиным, он попросил потренироваться, набрать форму.

    Селекционный отдел его не рассматривал, мы к этому отношения не имеем. Это просьба заслуженного футболиста к тренеру, с которым у него хорошие отношения», – сказал Рыскин.

    • 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
    • В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Solist345345
    1704980155
    За чей счёт банкет?
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    Валерий-Власов-google
    1704982888
    Глушаков - сбитый лётчик.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1704987940
    Глушаков-ростовский. Заключит контракт с клубом на полгода, сыграет пару матчей из закончит карьеру. Будет красивая история для него.
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