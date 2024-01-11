Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о присутствии в команде полузащитника Дениса Глушакова.
«Со мной Глушаков не разговаривал. Ситуация с Денисом не имеет никакого отношения со спортивным отделом. У него хорошие отношения с Валерием Георгиевичем Карпиным, он попросил потренироваться, набрать форму.
Селекционный отдел его не рассматривал, мы к этому отношения не имеем. Это просьба заслуженного футболиста к тренеру, с которым у него хорошие отношения», – сказал Рыскин.
- 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
- В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
- С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.