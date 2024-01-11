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    Обращение Санчо к фанатам «Боруссии» после возвращения

    Полузащитник Джейдон Санчо вернулся в «Боруссию» Д из «Манчестер Юнайтед». Он обратился к болельщикам.

    «Привет всем фанатам! Санчо здесь. Желаю вам хорошего 2024 года, я рад вернуться. Не могу дождаться момента, когда вновь буду на поле. Скоро увидимся», – сказал Санчо на видео, опубликованном в соцсетях «Боруссии».

    • Санчо был отстранен от работы с основой «МЮ» после публичной перепалки с главным тренером Эриком тен Хагом – он не играет с 26 августа.
    • В 2021 году клуб АПЛ заплатил «Боруссии» за него 85 миллионов евро.
    • 23-летний Санчо стоит 45 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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