Обращение Санчо к фанатам «Боруссии» после возвращения

Полузащитник Джейдон Санчо вернулся в «Боруссию» Д из «Манчестер Юнайтед». Он обратился к болельщикам.

«Привет всем фанатам! Санчо здесь. Желаю вам хорошего 2024 года, я рад вернуться. Не могу дождаться момента, когда вновь буду на поле. Скоро увидимся», – сказал Санчо на видео, опубликованном в соцсетях «Боруссии».