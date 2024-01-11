Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»

Полузащитник Денис Глушаков прошел в клинике «Лужников» медосмотр для «Ростова». Игрок сообщил итоги.

«Особо лишнего веса нет, нормально все. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм – на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так, все хорошо.

Как пообщался с ребятами из «Ростова»? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях – посмеялись, поприкалывались. Все замечательно», – сказал Глушаков.