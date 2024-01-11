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    Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»

    Полузащитник Денис Глушаков прошел в клинике «Лужников» медосмотр для «Ростова». Игрок сообщил итоги.

    «Особо лишнего веса нет, нормально все. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм – на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так, все хорошо.

    Как пообщался с ребятами из «Ростова»? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях – посмеялись, поприкалывались. Все замечательно», – сказал Глушаков.

    • 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
    • В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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