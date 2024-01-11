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    • Экс-игрок «Гавра» сравнил зарплаты Кузяева в России и Франции

    Экс-игрок «Гавра» сравнил зарплаты Кузяева в России и Франции

    Бывший футболист «Гавра» Гия Гурули оценил решение полузащитника Далера Кузяева перейти во французский клуб из «Зенита».

    «Сразу видно, что Далер адаптировался к французскому футболу. Когда он играет, у него нет стресса. Все отлично у него.

    У Далера была в России хорошая зарплата, а в «Гавре» деньги не такие. Но для будущего он сделал хороший выбор.

    Сегодня международная арена закрыта для российского футбола, поэтому лучше ехать за границу и играть, чем оставаться взаперти», – сказал Гурули.

    • Гурули выступал в «Гавре» с 1992 по 1994 годы.
    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле прошлого года.
    • Россиянин провел за французский клуб 18 матчей в нынешнем сезоне и забил 3 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Рыло свина
    1704986173
    Кузяеев уехал на ПМЖ во Францию! Гавру до еврокубков на Кузяееве не доехать, тут спортивной составляющеё нет!
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