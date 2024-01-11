Экс-игрок «Гавра» сравнил зарплаты Кузяева в России и Франции

Бывший футболист «Гавра» Гия Гурули оценил решение полузащитника Далера Кузяева перейти во французский клуб из «Зенита».

«Сразу видно, что Далер адаптировался к французскому футболу. Когда он играет, у него нет стресса. Все отлично у него.

У Далера была в России хорошая зарплата, а в «Гавре» деньги не такие. Но для будущего он сделал хороший выбор.

Сегодня международная арена закрыта для российского футбола, поэтому лучше ехать за границу и играть, чем оставаться взаперти», – сказал Гурули.