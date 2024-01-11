В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»

Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» из Костромы Елена Трошкина прокомментировала участие полузащитника команды Дениса Глушакова в сборах с «Ростовом».

«Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершенном переходе не идет.

Мы не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договоренностей у нас нет», – сказала Трошкина.