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    • В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»

    В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»

    Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» из Костромы Елена Трошкина прокомментировала участие полузащитника команды Дениса Глушакова в сборах с «Ростовом».

    «Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершенном переходе не идет.

    Мы не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договоренностей у нас нет», – сказала Трошкина.

    • 36-летний Глушаков отправится с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
    • С сентября он играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.
    • Действующий контракт экс-полузащитника сборной России с командой Второй лиги рассчитан до лета 2024 года.
    • По итогам первой части сезона «Спартак» занял последнее, 10-е место в группе «Золото» дивизиона A Второй лиги и выбыл в группу «Серебро».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:47
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