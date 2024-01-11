В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»

Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» из Костромы Елена Трошкина прокомментировала участие полузащитника команды Дениса Глушакова в сборах с «Ростовом».
«Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершенном переходе не идет.
Мы не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договоренностей у нас нет», – сказала Трошкина.
- 36-летний Глушаков отправится с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
- С сентября он играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.
- Действующий контракт экс-полузащитника сборной России с командой Второй лиги рассчитан до лета 2024 года.
- По итогам первой части сезона «Спартак» занял последнее, 10-е место в группе «Золото» дивизиона A Второй лиги и выбыл в группу «Серебро».