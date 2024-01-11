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    Бубнов назвал Кузяева особым случаем в российском футболе

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал выступления полузащитника Далера Кузяева в «Гавре».

    «Кузяев – особый случай для российского футбола. Игрок поехал в сильный чемпионат, но в весьма скромную команду, причем пошел на значительное сокращение заработной платы. В его возрасте футболисты пытаются выбить контракт пожирнее, а он не такой.

    При этом выбор «Гавра» выглядит оптимальным. Он быстро стал игроком основы и получает множество шансов, чтобы проявить себя», – написал Бубнов.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле прошлого года.
    • Россиянин провел за французский клуб 18 матчей в нынешнем сезоне и забил 3 гола.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии (3)
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    Fialet
    1704968791
    Во блин расхвалил. На самом деле всё проще. Раньше Гусяев напрашивался в приличные европейские клубы, но оказалось, что нахер никому не усрался. Теперь он это осознал, и свалил лишь бы куда.
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    k611
    1704970385
    Всех денег не заработаешь. А желание игрока поиграть в более сильном чемпионате понятно, футбольная карьера не безгранична, надо успевать пока есть возможность.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704971345
    Кузя выбрал клуб по своим силам. Скоро и этот клуб окажется не по силам. Возраст даст о себе знать.
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