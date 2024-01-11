Бубнов назвал Кузяева особым случаем в российском футболе

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал выступления полузащитника Далера Кузяева в «Гавре».
«Кузяев – особый случай для российского футбола. Игрок поехал в сильный чемпионат, но в весьма скромную команду, причем пошел на значительное сокращение заработной платы. В его возрасте футболисты пытаются выбить контракт пожирнее, а он не такой.
При этом выбор «Гавра» выглядит оптимальным. Он быстро стал игроком основы и получает множество шансов, чтобы проявить себя», – написал Бубнов.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в июле прошлого года.
- Россиянин провел за французский клуб 18 матчей в нынешнем сезоне и забил 3 гола.