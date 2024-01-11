Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    В сети распространяется изображение с толстым Неймаром

    В медиа и социальных сетях обсуждается скриншот из интервью с нападающим саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара, на котором он выглядит потолстевшим.

    В действительности это изображение появилось из-за неудачного ракурса или фотомонтажа, поскольку на других скриншотах форвард выглядит прежним.

    • В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 5 матчах за «Аль-Хиляль», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
    • Нападающий не выходил на поле с середины октября, когда в матче сборной повредил переднюю крестообразную связку правого колена и порвал мениск.

    Новости по теме
    Отец Неймара потратил много денег на помощь Дани Алвесу 3
    «ПСЖ» заподозрили в уклонении от налогов при трансфере Неймара из «Барселоны»
    Во Франции расследуют коррупционный скандал, связанный с Неймаром 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704971404
    Неудачный ракурс во время разговора. Щёки надул и только. Гыгыгы
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+