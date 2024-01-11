В сети распространяется изображение с толстым Неймаром

В медиа и социальных сетях обсуждается скриншот из интервью с нападающим саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара, на котором он выглядит потолстевшим.
В действительности это изображение появилось из-за неудачного ракурса или фотомонтажа, поскольку на других скриншотах форвард выглядит прежним.
- В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 5 матчах за «Аль-Хиляль», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
- Нападающий не выходил на поле с середины октября, когда в матче сборной повредил переднюю крестообразную связку правого колена и порвал мениск.