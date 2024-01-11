В сети распространяется изображение с толстым Неймаром

В медиа и социальных сетях обсуждается скриншот из интервью с нападающим саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймара, на котором он выглядит потолстевшим.

В действительности это изображение появилось из-за неудачного ракурса или фотомонтажа, поскольку на других скриншотах форвард выглядит прежним.