Бубнов оценил уровень Головина применительно к «ПСЖ»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин далеко не сразу адаптировался к новому чемпионату. Во Франции уровень футбола намного выше, чем в России. В первые годы его часто выпускали только на замену, да и травмы постоянно одолевали. При этом нельзя сказать, что он определял игру.
Сейчас же Александр – ключевой игрок, ему даже капитанскую повязку доверяют. Он на пике формы, и не зря его включили в символическую сборную.
Головину не стоит переходить в более сильный клуб. Александр не потянет уровень того же «ПСЖ», уходить в другие французские команды смысла нет. Из ведущих чемпионатов Европы по стилю полузащитнику подходит только Испания, но и там нет топовых команд, в которых он бы однозначно заиграл.
Такой игрок не должен сидеть на скамейке. Оптимальный вариант – дальше бороться за титулы в «Монако», – написал Бубнов.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В нынешнем сезоне россиянин провел в Лиге 1 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи. Он попал в символическую сборную первого круга турнира по версии L'Equipe.
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