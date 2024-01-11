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    Бубнов оценил уровень Головина применительно к «ПСЖ»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Головин далеко не сразу адаптировался к новому чемпионату. Во Франции уровень футбола намного выше, чем в России. В первые годы его часто выпускали только на замену, да и травмы постоянно одолевали. При этом нельзя сказать, что он определял игру.

    Сейчас же Александр – ключевой игрок, ему даже капитанскую повязку доверяют. Он на пике формы, и не зря его включили в символическую сборную.

    Головину не стоит переходить в более сильный клуб. Александр не потянет уровень того же «ПСЖ», уходить в другие французские команды смысла нет. Из ведущих чемпионатов Европы по стилю полузащитнику подходит только Испания, но и там нет топовых команд, в которых он бы однозначно заиграл.

    Такой игрок не должен сидеть на скамейке. Оптимальный вариант – дальше бороться за титулы в «Монако», – написал Бубнов.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В нынешнем сезоне россиянин провел в Лиге 1 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи. Он попал в символическую сборную первого круга турнира по версии L'Equipe.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1704955856
    Епа уже 6 лет будет как в Монако играет. И Бубнова что то давно тоже не было слышно, рад что живой.
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    Fialet
    1704968316
    Какой нахрен "Во Франции уровень футбола намного выше, чем в России"? У сборной - да, а лига - уберите ПСЖ и будет лига примерно такого же уровня, как и российская. Ну может чуть чуть покрепче.
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