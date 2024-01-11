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    • В «Бешикташе» прокомментировали интерес к Антону Миранчуку

    В «Бешикташе» прокомментировали интерес к Антону Миранчуку

    Глава футбольного департамента «Бешикташа» Самет Айбаба опроверг информацию о переговорах клуба с руководством «Локомотива» и агентом Антона Миранчука о трансфере полузащитника.

    – Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было.

    – Миранчук входит в ваш шорт‑лист?

    – В «Бешикташ» пришел новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды.

    • 28‑летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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