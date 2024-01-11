В «Бешикташе» прокомментировали интерес к Антону Миранчуку

Глава футбольного департамента «Бешикташа» Самет Айбаба опроверг информацию о переговорах клуба с руководством «Локомотива» и агентом Антона Миранчука о трансфере полузащитника.
– Никаких переговоров с руководством «Локомотива» и агентом Миранчука не было.
– Миранчук входит в ваш шорт‑лист?
– В «Бешикташ» пришел новый тренер, и мы обновляем список потенциальных новичков команды.
- 28‑летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.